Чума тобі і твоїй матері — блогер залякувала поліцейських магією, фото — Нацполіція

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Магічними здібностями залякувала поліцейський на Київщині блогерка, їй оголосили підозру.

Альону Лоран підозрюють у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу. Вона упродовж двох місяців переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції.

В поліції стверджують, що у такий спосіб Лоран намагалась залякати працівника поліції, аби та прийняла позитивне рішення у кримінальному провадженні стосовно її чоловіка.

«Маг» погрожувала своїми «здібностями», почала психологічно тиснути та надсилати на телефон повідомлення із погрозами життю і здоров’ю слідчого.

31-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) КК України.

Лоран у своєму Instagram декілька разів прокоментувала дії поліції стосовно свого чоловіка, якого підозрювали в хуліганстві, і назвали це «ментівським свавіллям». За її словами, додому приїхали оперативники й вилучили телефони, планшет, карти Таро, книги про «магію».

Я не заперечую, що займаюсь езотерикою, і те, що вона цього боїться, її особисті проблеми, — пише блогерка.



Вона вважає, що слідча «копала» на її чоловіка, хоча у справі доказів його провини немає.

Альона Лоран (справжнє ім’я Альона Дюрцька) — 31-річна українська телеведуча, яка працювала на інтернет-телебаченні. Відома своєю участю в різних телешоу.