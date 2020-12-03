4 грудня святкують Третю Пречисту і День обіймів

https://racurs.ua/ua/n147322-4-grudnya-svyatkuut-tretu-prechystu-i-den-obiymiv.html

Ракурс

4 грудня відзначається одне з великих православних свят — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також воно має ще й іншу назву — Третя Пречиста.

У цей день прийнято молитися за Боже благословення для дітей. Бездітні пари просять про дарування потомства. Вагітні моляться Богородиці про вдалі пологи. Це одне з дванадцяти великих церковних свят у році.

Коли Діві Марії було 3 роки, її батьки привели її в Єрусалимський храм, так як дали обітницю присвятити його Богу. Там Марію виховували з іншими дівчатами, навчали Священного Писання, рукоділля. А у вільний час вони молилися. За переказами, Марії являлись ангели, розмовляли з нею, давали їжу. Так Богородиця прожила до 15 років, а потім їй обрали чоловіка вдівця Йосипа.

Крім того, 4 грудня святкують День обійм — молоде міжнародне свято. Мета цього свята — проявити більше емоцій у суспільстві. Під час дружніх обіймів, люди обмінюються душевним теплом. Щоправда, під час пандемії обійматися із усіма знайомими проблематично…

4 грудня День ангела відзначають: Аріадна, Ада, Прокіп, Марія.

Народні прикмети на 4 грудня:

якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни;

якщо сніг після введення не розтанув — чекай доброго врожаю хліба;

морозний день віщує холодну й сніжну зиму;

похмура і тепла погода — буде неврожай;

ясна погода віщує неврожай, і навпаки.

Крім того, 4 грудня відбулося кілька значущих подій в історії: