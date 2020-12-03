4 грудня святкують Третю Пречисту і День обіймів

4 грудня святкують Третю Пречисту і День обіймівhttps://racurs.ua/ua/n147322-4-grudnya-svyatkuut-tretu-prechystu-i-den-obiymiv.htmlРакурс
4 грудня відзначається одне з великих православних свят — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також воно має ще й іншу назву — Третя Пречиста.
У цей день прийнято молитися за Боже благословення для дітей. Бездітні пари просять про дарування потомства. Вагітні моляться Богородиці про вдалі пологи. Це одне з дванадцяти великих церковних свят у році.
Коли Діві Марії було 3 роки, її батьки привели її в Єрусалимський храм, так як дали обітницю присвятити його Богу. Там Марію виховували з іншими дівчатами, навчали Священного Писання, рукоділля. А у вільний час вони молилися. За переказами, Марії являлись ангели, розмовляли з нею, давали їжу. Так Богородиця прожила до 15 років, а потім їй обрали чоловіка вдівця Йосипа.
Крім того, 4 грудня святкують День обійм — молоде міжнародне свято. Мета цього свята — проявити більше емоцій у суспільстві. Під час дружніх обіймів, люди обмінюються душевним теплом. Щоправда, під час пандемії обійматися із усіма знайомими проблематично…
4 грудня День ангела відзначають: Аріадна, Ада, Прокіп, Марія.
Народні прикмети на 4 грудня:
- якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни;
- якщо сніг після введення не розтанув — чекай доброго врожаю хліба;
- морозний день віщує холодну й сніжну зиму;
- похмура і тепла погода — буде неврожай;
- ясна погода віщує неврожай, і навпаки.
Крім того, 4 грудня відбулося кілька значущих подій в історії:
- 1674 — французькі єзуїти заснували місто Чикаго (тепер США);
- 1735 — будівля на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні стала офіційною резиденцією британського прем'єр-міністра і має цей статус досі;
- 1791 — вийшов перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer;
- 1991 — незалежність України визнала Литва і Латвія;
- 1996 — з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.