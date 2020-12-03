Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
4 декабря празднуют Третью Пречистую и День объятий

4 декабря празднуют Третью Пречистую и День объятий

3 дек 2020, 22:40
999

4 декабря отмечается один из великих православных праздников — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Также оно имеет еще и другое название — Третья Пречистая.

В этот день принято молиться за Божье благословение для детей. Бездетные пары просят о даровании потомства. Беременные молятся Богородице об удачных родах. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году.

Когда Деве Марии было 3 года, родители привели ее в Иерусалимский храм, так как дали обет посвятить ее Богу. Марию воспитывали с другими девушками, учили Священному Писанию, рукоделию. А в свободное время они молились. По преданию, Марии являлись ангелы, которые разговаривали с ней, давали пищу. Так Богородица прожила до 15 лет, а потом ей выбрали мужчину — вдовца Иосифа.

Кроме того, 4 декабря празднуют День объятий — молодой международный праздник. Цель этого праздника — проявить больше эмоций в обществе. Во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Правда, во время пандемии обниматься со всеми знакомыми проблематично…

4 декабря День ангела отмечают: Ариадна, Ада, Прокоп, Мария.

Народные приметы на 4 декабря:


  • если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введение он, наоборот, задержится до весны;
  • если снег после введения не растаял — жди хорошего урожая хлеба;
  • морозный день предвещает холодную и снежную зиму;
  • мрачная и теплая погода — будет неурожай;
  • ясная погода предвещает неурожай, и наоборот.

Кроме того, 4 декабря состоялось несколько значимых событий в истории:

  • 1674 — французские иезуиты основали город Чикаго;
  • 1735 — здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
  • 1791 — вышел первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;
  • 1991 — независимость Украины признала Литва и Латвия;
  • 1996 — с мыса Канаверал запустили автоматическую космическую станцию ​​Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставила на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров