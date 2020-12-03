4 декабря празднуют Третью Пречистую и День объятий

4 декабря празднуют Третью Пречистую и День объятийhttps://racurs.ua/n147322-4-dekabrya-prazdnuut-tretu-prechistuu-i-den-obyatiy.htmlРакурс
4 декабря отмечается один из великих православных праздников — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Также оно имеет еще и другое название — Третья Пречистая.
В этот день принято молиться за Божье благословение для детей. Бездетные пары просят о даровании потомства. Беременные молятся Богородице об удачных родах. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году.
Когда Деве Марии было 3 года, родители привели ее в Иерусалимский храм, так как дали обет посвятить ее Богу. Марию воспитывали с другими девушками, учили Священному Писанию, рукоделию. А в свободное время они молились. По преданию, Марии являлись ангелы, которые разговаривали с ней, давали пищу. Так Богородица прожила до 15 лет, а потом ей выбрали мужчину — вдовца Иосифа.
Кроме того, 4 декабря празднуют День объятий — молодой международный праздник. Цель этого праздника — проявить больше эмоций в обществе. Во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Правда, во время пандемии обниматься со всеми знакомыми проблематично…
4 декабря День ангела отмечают: Ариадна, Ада, Прокоп, Мария.
Народные приметы на 4 декабря:
- если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введение он, наоборот, задержится до весны;
- если снег после введения не растаял — жди хорошего урожая хлеба;
- морозный день предвещает холодную и снежную зиму;
- мрачная и теплая погода — будет неурожай;
- ясная погода предвещает неурожай, и наоборот.
Кроме того, 4 декабря состоялось несколько значимых событий в истории:
- 1674 — французские иезуиты основали город Чикаго;
- 1735 — здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
- 1791 — вышел первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;
- 1991 — независимость Украины признала Литва и Латвия;
- 1996 — с мыса Канаверал запустили автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставила на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта.