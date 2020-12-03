После появления Татарова на Банковой его тесть получил в Киеве участок для застройки, фото — Комментарии

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Тесть заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова получил от Киевсовета земельный участок для застройки сразу после его назначения на Банковую.

В октябре 2019 года Александр Павлушин основал компанию «Дейринг Капитал». До этого он предоставлял услуги по организации маршрутных перевозок, сообщает Bihus.Info.

Меньше чем через год, в июле 2020 года в Киевсовете был зарегистрирован проект решения о предоставлении в аренду этой компании 1,3 га земли в Святошинском районе сроком на 10 лет. Назначение участка — строительство нового жилого комплекса. Стоимость земельного участка составляет около 21 млн грн.

В сентябре, когда Татаров уже стал заместителем главы офиса президента, этот проект решения попал в повестку дня заседания Киевсовета, где и был утвержден.

Проект решения зарегистрировали в конце июля, за две недели до назначения Татарова, в повестку дня проект попал в сентябре — уже после того, как Татаров стал заместителем главы ОП. Решение о выделении земли приняли 24 сентября.

В «Дейринг Капитал» отсутствует какой либо строительный бэкграунд, а владельцами компании являются три человека.

Павлушин родом из Кировоградской области, где зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимается маршрутными перевозками.

В январе 2020 года Татаров и его жена Татьяна начали бракоразводный процесс, дело попало в Деснянский райсуд.

На днях заместитель Ермака оказался в центре грандиозного скандала по поводу расследования НАБУ дела застройщика Максима Микитася.