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После появления Татарова на Банковой его тесть получил в Киеве участок для застройки, фото — Комментарии
После появления Татарова на Банковой его тесть получил в Киеве участок для застройки — СМИhttps://racurs.ua/n147321-posle-poyavleniya-tatarova-na-bankovoy-ego-test-poluchil-v-kieve-uchastok-dlya-zastroyki-smi.htmlРакурс
Тесть заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова получил от Киевсовета земельный участок для застройки сразу после его назначения на Банковую.
В октябре 2019 года Александр Павлушин основал компанию «Дейринг Капитал». До этого он предоставлял услуги по организации маршрутных перевозок, сообщает Bihus.Info.
Меньше чем через год, в июле 2020 года в Киевсовете был зарегистрирован проект решения о предоставлении в аренду этой компании 1,3 га земли в Святошинском районе сроком на 10 лет. Назначение участка — строительство нового жилого комплекса. Стоимость земельного участка составляет около 21 млн грн.
В сентябре, когда Татаров уже стал заместителем главы офиса президента, этот проект решения попал в повестку дня заседания Киевсовета, где и был утвержден.
Проект решения зарегистрировали в конце июля, за две недели до назначения Татарова, в повестку дня проект попал в сентябре — уже после того, как Татаров стал заместителем главы ОП. Решение о выделении земли приняли 24 сентября.
В «Дейринг Капитал» отсутствует какой либо строительный бэкграунд, а владельцами компании являются три человека.
Павлушин родом из Кировоградской области, где зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимается маршрутными перевозками.
В январе 2020 года Татаров и его жена Татьяна начали бракоразводный процесс, дело попало в Деснянский райсуд.
На днях заместитель Ермака оказался в центре грандиозного скандала по поводу расследования НАБУ дела застройщика Максима Микитася.
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