Тестовую вакцинацию от коронавируса пройдут три президента США, фото — CNN

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Вакцинацию от COVID-19 на камеру пройдут бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон.

К такому шагу они прибегнут, чтобы повысить общественное доверие к безопасности вакцины, сообщает CNN.

Во-первых, вакцины должны быть оценены как безопасные, и направлены приоритетным группам населения. После этого президент Буш готов занять свою очередь и с радостью получит вакцину на камеру, — заявил пресс-секретарь Буша Фредди Форд.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена рассказала, что президент обязательно вакцинируется, как только это станет для него доступным, исходя из приоритетов, определенных медицинской властью. Причем Клинтон пообещал сделать это публично, если это поможет побудить всех американцев вакцинироваться.

Если Энтони Фаучи (главный инфекционист США) скажет мне, что вакцина безопасна и можно сделать прививку от Covid-19, безусловно, я сделаю это, — заявил Обама в интервью SiriusXM.

Он сообщил, что вакцинируется после того, как эта возможность будет предоставлена ​​людям в группах риска.

Я могу показать это по телевизору или в записи, чтобы люди знали, что я доверяю науке, — добавил Обама.

20 ноября компании Pfizer и BioNTech подали в США заявку на использование их вакцины от коронавируса в экстренных случаях. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA. В случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11−12 декабря.

30 ноября заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США подала компания Moderna. Ее могут рассмотреть 17 декабря.

У семьи Бушей есть долгая история объединения вместе с другими президентами для продвижения общенациональнных идей. Джордж Буш-старший и Барбара Буш, совершили коммерческий рейс после терактов 11 сентября 2001 года, чтобы укрепить доверие общественности к полетам. Джордж Буш и Билл Клинтон работали вместе над сбором средств для районов, пораженных ураганом «Катрина» в 2005 году.