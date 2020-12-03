Беспилотные автомобили запустили на дороги Китая, фото — TechCrunch

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Ракурс

Беспилотные автомобили запустили на дороги общего пользования в Китае.

Тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителя в салоне и удаленного оператора проходит в центре Шэньчжэня и в нем принимает участие 25 автомобилей, сообщает TechCrunch.

Китайская компания AutoX стала первой в Китае, кто выпустил на дороги общего пользования беспилотные такси без людей в салоне и при этом сразу же отказалась от удаленных операторов, которые следят за движением машины. В тестировании используются 25 гибридных минивэнов Chrysler Pacifica, оборудованных радарами и камерами, высокоточной 3D-картой местности.

Эту же модель из-за возможности электронного управления всеми основными узлами и удобного подключения компьютеров и датчиков используют много других разработчиков.

Шэньчжэнь — город с самой высокой концентрацией технологических компаний. AutoX показала ролик с пробными заездами, во время которых в машине такси сидели пассажиры и даже собака.

Обычно разработчики беспилотных автомобилей тестируют их в несколько этапов. Сначала первичные прототипы ездят по полигону, потом после обкатки их выпускают на загруженные дороги общего пользования с одним или двумя инженерами, после долгого тестирования и исправления ошибок машины оставляют без людей в салоне, но под наблюдением удаленного оператора, который может либо непосредственно перехватить управление, или показать путь или позволить проехать там, где это запрещено правилами.