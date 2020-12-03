Безпілотні автомобілі запустили на дороги Китаю, фото — TechCrunch

https://racurs.ua/ua/n147319-bezpilotni-avtomobili-zapustyly-na-dorogy-kytau-video.html

Ракурс

Безпілотні автомобілі запустили на дороги загального користування у Китаї.

Тестування повністю безпілотних автомобілів без водія в салоні і віддаленого оператора проходить в центрі Шеньчженя і в ньому бере участь 25 автомобілів, повідомляє TechCrunch.

Китайська компанія AutoX стала першою в Китаї, хто випустив на дороги загального користування безпілотні таксі без людей в салоні і при цьому відразу ж відмовилася від віддалених операторів, які стежать за рухом машини. У тестуванні використовуються 25 гібридних мінівенів Chrysler Pacifica, обладнаних радарами і камерами, високоточною 3D-картою місцевості.

Цю ж модель через можливість електронного управління всіма основними вузлами і зручне підключення комп’ютерів і датчиків використовують багато інших розробників.

Шеньчжень — місто з найвищою концентрацією технологічних компаній. AutoX показала ролик з пробними заїздами, під час яких в машині таксі сиділи пасажири і навіть собака.

Зазвичай розробники безпілотних автомобілів тестують їх у кілька етапів. Спочатку первинні прототипи їздять по полігону, потім після обкатки їх випускають на незавантажені дороги загального користування з одним або двома інженерами, після довгого тестування і виправлення помилок машини залишають без людей в салоні, але під наглядом віддаленого оператора, який може або безпосередньо перехопити управління, або показати шлях або дозволити проїхати там, де це заборонено правилами.