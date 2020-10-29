Ремонт доріг. Фото: University of Liverpool

https://racurs.ua/ua/n145746-shtuchnomu-intelektu-doruchat-remonty-dorig-u-brytaniyi.html

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Завдяки науковим розробкам ремонтом доріг невдовзі можуть займатись роботизовані машини. З цією метою інженери з університету Ліверпуля почали роботу над роботизованою системою ARRES (Autonomous Road Repair System).

Система буде займатись автоматичним пошуком і ремонтом дорожнього полотна. Про відкриття нового стартапу Robotiz3d Ltd повідомляє Ліверпульський університет.

Учасниками проекту стануть співробітники Лабораторії інженерії роботів з університету Ліверпуля і розробники конструкторської компанії A2Е.

Robotiz3d розробить керовану штучним інтелектом роботизовану систему для вирішення національної та міжнародної проблеми ям, — говорить Паоло Паолетті, технічний директор нової компанії.

Паоло Паолетті очолює Лабораторію інженерії роботів в університеті Ліверпуля і працює над цим завданням кілька років. За цей час його команда створила систему формування 3D-моделей дорожніх вибоїн і тріщин на основі даних машинного зору.

Планується, що система ARRES буде безпілотною колісною платформою, яка матиме інструменти автоматичного розпізнавання тріщин на дорога. Штучний інтелект буде оцінювати характеристики таких ушкоджень і їх небезпеку, а потім ремонтувати, не дозволяючи їм перетворюватися на повноцінні вибоїни.

Раніше очільник «Укравтодору» заявив, що коронавірусний фонд помилково отримав таку назву — він від початку був спецфондом для будівництва доріг.