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Ремонт доріг. Фото: University of Liverpool
Штучному інтелекту доручать ремонти доріг у Британіїhttps://racurs.ua/ua/n145746-shtuchnomu-intelektu-doruchat-remonty-dorig-u-brytaniyi.htmlРакурс
Завдяки науковим розробкам ремонтом доріг невдовзі можуть займатись роботизовані машини. З цією метою інженери з університету Ліверпуля почали роботу над роботизованою системою ARRES (Autonomous Road Repair System).
Система буде займатись автоматичним пошуком і ремонтом дорожнього полотна. Про відкриття нового стартапу Robotiz3d Ltd повідомляє Ліверпульський університет.
Учасниками проекту стануть співробітники Лабораторії інженерії роботів з університету Ліверпуля і розробники конструкторської компанії A2Е.
Robotiz3d розробить керовану штучним інтелектом роботизовану систему для вирішення національної та міжнародної проблеми ям, — говорить Паоло Паолетті, технічний директор нової компанії.
Паоло Паолетті очолює Лабораторію інженерії роботів в університеті Ліверпуля і працює над цим завданням кілька років. За цей час його команда створила систему формування 3D-моделей дорожніх вибоїн і тріщин на основі даних машинного зору.
Планується, що система ARRES буде безпілотною колісною платформою, яка матиме інструменти автоматичного розпізнавання тріщин на дорога. Штучний інтелект буде оцінювати характеристики таких ушкоджень і їх небезпеку, а потім ремонтувати, не дозволяючи їм перетворюватися на повноцінні вибоїни.
Раніше очільник «Укравтодору» заявив, що коронавірусний фонд помилково отримав таку назву — він від початку був спецфондом для будівництва доріг.
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