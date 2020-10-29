Ремонт дорог. Фото: University of Liverpool

https://racurs.ua/n145746-iskusstvennomu-intellektu-poruchat-remont-dorog-v-britanii.html

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Благодаря научным разработкам ремонтом дорог вскоре могут заниматься роботизированные машины. С этой целью инженеры из университета Ливерпуля начали работу над роботизированной системой ARRES (Autonomous Road Repair System).

Система будет заниматься автоматическим поиском и ремонтом дорожного полотна. Об открытии нового стартапа Robotiz3d Ltd сообщает Ливерпульский университет.

Участниками проекта станут сотрудники Лаборатории инженерии роботов из Ливерпульского университета и разработчики конструкторской компании A2Е.

Robotiz3d разработает управляемую искусственным интеллектом роботизированную систему для решения национальной и международной проблемы ям, — говорит Паоло Паолетти, технический директор новой компании.

Паолетти возглавляет Лабораторию инженерии роботов в университете Ливерпуля и работает над этой задачей несколько лет. За это время его команда создала систему формирования 3D-моделей дорожных выбоин и трещин на основе данных машинного зрения.

Планируется, что система ARRES будет беспилотной колесной платформой, которая будет иметь инструменты автоматического распознавания трещин на дорога. Искусственный интеллект будет оценивать характеристики таких повреждений и их опасность, а потом ремонтировать, не позволяя им превращаться в полноценные выбоины.

Напомним, глава «Укравтодора» сообщил, что коронавирусной фонд ошибочно получил такое название — он изначально был спецфондом для строительства дорог.