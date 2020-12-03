Венедіктова відповіла Ситнику на звинувачення у справі Татарова

Венедіктова відповіла Ситнику на звинувачення у справі заступника Єрмака, фото — Аргумент

https://racurs.ua/ua/n147318-venediktova-vidpovila-sytnyku-na-zvynuvachennya-u-spravi-tatarova.html

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В Офісі генпрокурора жорстко відповіли на претензії НАБУ до Офісу генпрокурора з приводу справи Олега Татарова. Антикорупційне бюро у відомстві Ірини Венедіктової звинуватили в тиску і спроби дискредитації.

Заява Офісу генпрокурора з’явилася через добу після звинувачень НАБУ про перешкоджання у розслідуванні справи про хабар, який начебто за допомогою Татарова отримав один з фігурантів справи Максима Микитася про квартири для Нацгвардії.

В НАБУ звинуватили Венедіктову у таємній зміні прокурорів САП, що не дозволило проводити слідчі дії проти Татарова. В Офісі генпрокурора переконують, що у справі «Укрбуду», де фігурує заступник очільника Офісу президента, діють «виключно у межах закону та визначених повноважень».

У Венедіктової наголосили, що генпрокурор не повинна ні з ким радитися щодо своїх дій і визнали, що 1 грудня вона змінила групу прокурорів у справі і додала до неї себе, оскільки «справа набула резонансного статусу». В ОГП мають намір забезпечити «швидке, повне, неупереджене, всебічне та ефективне дослідження усіх обставин кримінального провадження».

До групи для цього включили і в.о. керівника САП Максима Грищука, старшим групи призначили начальника управління САП Андрія Довганя.

Звертаємо увагу громадськості та НАБУ, що зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування, — йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Татарова призначили в Офіс президента у серпні. За президента Віктора Януковича він працював в МВС і під час Революції гідності був одним з «рупорів» силового блоку і виправдовував дії тодішньої влади і силовиків.

Справа Микитася пов’язана із квартирним скандалом з Нацгвардією. «Укрбуд» отримав ділянку на Печерську в обмін на квартири для військових, але тодішній керівник НГУ Юрій Аллеров погодився прийняти житло на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула 81 млн грн.

Микитась добровільно відшкодував до держбюджету 50 млн грн. Він підписав угоду зі слідством і почав давати покази проти всіх фігурантів справи.