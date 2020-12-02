Екс-нардеп Максим Микитась. Фото: ubr.ua

https://racurs.ua/ua/n147281-mykytas-vidshkoduvav-50-mln-grn-zbytkiv-u-spravi-nacgvardiyi-nabu.html

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Максим Микитась, колишній народний депутат та забудовник, добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн.

Гроші стосувалися справи про заволодіння майном Національної гвардії. Про це 2 грудня повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Ім’я колишнього депутата у повідомленні не згадується, але сказано, що він бенефіціар «Укрбуд Девелопмент», що вказує на Микитася. У цій же справі заарештували майно підозрюваних на понад 300 млн грн і стягнули заставу в 30 млн грн на користь держави.

У НАБУ нагадали, що колишньому нардепу та бенефіціарному власнику фірми «Укрбуд Девелопмент», а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн. Слідчі встановили, що у 2000-роках Головне управління внутрішніх військ МВС України та забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Було домовлено, що в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва НГУ мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 місць для парковки. Але у 2016−2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Національна гвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці столиці. Крім того, вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Національна гвардія на старті домовленостей.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили, що у справі Микитася про заволодіння майном Національної гвардії Національне антикорупційне бюро розслідує можливу причетність заступника керівника Офісу президента Олега Татарова до фальсифікації експертизи.