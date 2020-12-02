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Тотальне тестування на коронавірус готує в Україні Кабмін. Фото: РБК

Тотальне тестування на коронавірус пообіцяв українцям Шмигаль — де його проведуть

2 гру 2020, 20:10
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Проект тотального тестування на COVID-19 готує Кабінет міністрів України.

Його планують провести у Києві, обласних центрах та великих містах із населенням понад 100 тис. осіб. Фахівці працюють над відповідним документом. Про це 2 грудня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю журналу «Кореспондент».

За словами глави уряду, наприкінці 2020 року влада введе обмеження для бізнесу, хоч це і час традиційного заробітку підприємців. Наразі питання обмежень обговорюють із усіма зацікавленими сторонами.


Нам треба підвести підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні представили надчутливий антигенний тест на коронавірус, який розробило підприємство «Діапроф-Мед». Ця система у 75 разів чутливіша за один із найкращих у світі тестів на антиген і мінімум у 5−10 разів дешевша.


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