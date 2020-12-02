Продаж штучної курятини першим у світі дозволив Сінгапур. Фото: news.ru

https://racurs.ua/ua/n147279-shtuchnu-kuryatynu-sertyfikuvaly-yak-yiju-v-singapuri.html

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Штучно вирощене куряче м’ясо вперше сертифікували у світі як продовольчий продукт.

Це м’ясо було розроблено каліфорнійським стартапом Eat Just, його створили шляхом культивування клітин тварин. Сінгаруп став першою країною у світі, яка дозволила продавати такий продукт. Незабаром штучну курятину продаватимуть у місцевих магазинах. Її виготовлятимуть у Сінгапурі. Про це повідомляє The Straits Times.

За словами генерального директора Eat Just Джоша Тетріка, штучну курку також подаватимуть у ресторанах у якості їжі. При цьому наразі невідомо, коли цей продукт почнуть реалізовувати.

Також відомо, що штучна курка коштуватиме стільки ж, як і звичайна в ресторанах. При цьому Тетрік переконує, що в міру збільшення виробництва ціни будуть падати. Зниження ціни може відбутися вже в найближчі роки.

Нагадаємо, на виставці CES 2019 в Лас-Вегасі стартап Impossible Foods представив Impossible Burger 2.0 — котлету зі штучного м’яса. До її складу входить кокосове масло, картопляний білок та соєвий протеїн.