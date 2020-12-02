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Ракурс
Посольство Угорщини відреагувало на скандал із депутатами на Закарпатті. Фото: 24 канал

Співали не гімн Угорщини, а молитву — посольство прокоментувало інцидент на Закарпатті

2 гру 2020, 18:54
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Скандал із гімном Угорщини в Закарпатській області прокоментували в угорському посольстві.

Депутати Сюртівської сільській об'єднаної територіальної не співали гімн Угорщини, а «проголошували угорську молитву», слова якої згодом стали гімном країни. Про це 2 грудня повідомило посольство Угорщини в Україні на власній сторінці у Facebook.

Дипломати також переконують, відео зі співом депутатів зробили після того, як новообрані депутати заспівали гімн України. Щодо угорської «молитви», то у посольстві заявляють, що вона є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно угорських національних кольорів.

Вони зберігаються і використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це має місце з угорцями, що проживають в Україні, — заявляють у посольстві.


При цьому в дипломатичному відомстві наголосили, що не розділяють інтерес до цього інциденту.

Нагадаємо, у Сюртівській громаді Ужгородського району голова з депутатами після присяги співали угорський гімн. Інцидент стався 21 листопада, у День гідності і свободи України.

Джерело: Ракурс


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