Посольство Угорщини відреагувало на скандал із депутатами на Закарпатті. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147278-spivaly-ne-gimn-ugorschyny-a-molytvu-posolstvo-prokomentuvalo-incydent-na-zakarpatti.html

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Скандал із гімном Угорщини в Закарпатській області прокоментували в угорському посольстві.

Депутати Сюртівської сільській об'єднаної територіальної не співали гімн Угорщини, а «проголошували угорську молитву», слова якої згодом стали гімном країни. Про це 2 грудня повідомило посольство Угорщини в Україні на власній сторінці у Facebook.

Дипломати також переконують, відео зі співом депутатів зробили після того, як новообрані депутати заспівали гімн України. Щодо угорської «молитви», то у посольстві заявляють, що вона є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно угорських національних кольорів.

Вони зберігаються і використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це має місце з угорцями, що проживають в Україні, — заявляють у посольстві.



При цьому в дипломатичному відомстві наголосили, що не розділяють інтерес до цього інциденту.

Нагадаємо, у Сюртівській громаді Ужгородського району голова з депутатами після присяги співали угорський гімн. Інцидент стався 21 листопада, у День гідності і свободи України.