Партію контрабандних діамантів виявили в «Борисполі». Фото:

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Партію контрабандних діамантів виявили в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Дві українки, які поверталися з однієї з країн Близького Сходу, намагалися провести дорогоцінне каміння поза межами митного контролю. В особистих речах жінок правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 гр. Про це 2 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Коштовності оцінили у майже 17 млн грн. Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, а діаманти вилучили для експертизи.

У прес-службі Державної прикордонної служби повідомили, що винахідливі українки, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки України заблокувала вивезення з України контрабандою 5,4 кг унікального елітного бурштину-сирцю до однієї з арабських країн.