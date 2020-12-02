Поліцейським вручили обвинувальні акти через злочини в Кагарлику. Фото: media.az

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Поліцейським із Кагарлика, які підозрюються у зґвалтуванні та катуванні, вручили обвинувальні акти.

Слідчі ДБР з’ясували, що в січні 2020 року колишні працівники Кагарлицького відділку поліції затримали двох раніше засуджених осіб. Цих чоловіків без складання будь-які процесуальних документів доставили до відділку поліції, де катували струмом. Таким чином із затриманих хотіли «вибити» покази про «злочини». Під тортурами чоловіки змушені були надати такі покази. Про це 2 грудня повідомило Державне бюро розслідувань.

А на початку травня колишній начальник сектору карного розшуку викликав у кабінет раніше засудженого за крадіжки громадянина та вимагав надати викривальні покази щодо вчинення злочинів. Чоловіка жорстоко побили, коли той відмовився це зробити.

А в ніч з 24 на 25 травня начальник сектору карного розшуку разом із підлеглими, задля підвищення показників із розкриття злочинів, катували чоловіка, який раніше притягався до кримінальної відповідальності. Тієї ж ночі вони катували жінку, а після тортур потерпілу зґвалтували.

У ДБР зазначили, що колишньому начальнику відділення поліції, його заступнику-начальнику сектору карного розшуку та трьом оперативним працівникам вже вручили обвинувальні акти за катування (ст. 127), насильницького зникнення (ст. 146−1) та зґвалтування (ст. 152 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, наприкінці травня 2020 року поліцейських з Кагарлика звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділку поліції, яку запросили для допиту в якості свідка. Після скандалу були затримані Сергій Сулима та Микола Кузів. 26 травня суд відправив їх у СІЗО.

Згодом слідчі ДБУ у ході розслідування виявили нові факти катувань, у зв’язку з чим повідомили про підозру ще двом співробітникам місцевого відділення поліції.