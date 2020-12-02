Полицейским вручили обвинительные акты из-за преступлений в Кагарлыке. Фото: media.az

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Полицейским из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании и пытках, вручили обвинительные акты.

Следователи ГБР выяснили, что в январе 2020 года бывшие работники Кагарлицкого отделения полиции задержали двух ранее осужденных лиц. Этих мужчин без составления каких-либо процессуальных документов доставили в отделение полиции, где пытали током. Таким образом из задержанных хотели «выбить» показания об «преступлениях». Под пытками мужчины вынуждены были предоставить такие показы. Об этом 2 декабря сообщило Государственное бюро расследований.

А в начале мая бывший начальник сектора уголовного розыска вызвал в кабинет ранее судимого за кражи гражданина и требовал дать обличительные показания относительно совершения преступлений. Мужчину жестоко избили, когда тот отказался это сделать.

А в ночь с 24 на 25 мая начальник сектора уголовного розыска вместе с подчиненными, ради повышения показателей по раскрытию преступлений, пытали мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Той же ночью они пытали женщину, а после пыток потерпевшую изнасиловали.

В ГБР отметили, что бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю-начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным работникам уже вручили обвинительные акты за истязание (ст. 127), насильственное исчезновение (ст. 146−1) и изнасилование (ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в конце мая 2020 года полицейских из Кагарлыка обвинили в изнасиловании женщины в отделении полиции, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. После скандала были задержаны Сергей Сулима и Николай Кузив. 26 мая суд отправил их в СИЗО.

Впоследствии следователи ГБУ в ходе расследования выявили новые факты пыток, в связи с чем сообщили о подозрении еще двум сотрудникам местного отделения полиции.