Правила дорожного движения обновил Кабмин — что изменилось

https://racurs.ua/n147275-pravila-dorojnogo-dvijeniya-obnovil-kabmin-chto-izmenilos.html

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Правила дорожного движения обновил Кабинет министров Украины на заседании 2 декабря.

Изменения затрагивают участников дорожного движения, движущихся в колесных креслах.

В частности, как указано в приложениях к постановлению о внесении изменений в ПДД 2020, Кабмин дополнил правила новым разделом 4−1, регулирующим права и обязанности лиц в колесных креслах.

В частности, лицам в колесных креслах разрешено двигаться:

по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

В то же время, лица в колесных креслах должны передвигаться по краю проезжей части дороги (улицы или обочины) в направлении движения транспортных средств по правой полосе.

Также этим участникам движения запрещено перевозить грузы, мешающие управлению, и пассажиров. Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами.

Напомним, в ноябре Кабмин разрешил движение велосипедистов полосой движения для маршрутных транспортных средств и ввел обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения.