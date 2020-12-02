Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилося

https://racurs.ua/ua/n147275-pravyla-dorojnogo-ruhu-onovyv-kabmin-scho-zminylosya.html

Ракурс

Правила дорожнього руху оновив Кабінет міністрів України під час засідання 2 грудня. Ухвалені зміни стосуються учасників дорожнього руху, які рухаються на колісних кріслах.

Зокрема, як вказано у додатках до постанови про внесення змін до ПДР-2020, Кабмін доповнив правила новим розділом 4−1, що регулює права та обов’язки осіб на колісних кріслах.

Наприклад, особам на колісних кріслах дозволено рухатися:

по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;

по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

Водночас, особи на колісних кріслах по краю проїзної частини дороги (вулиці чи узбіччя) повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій смузі.

Також цим учасникам руху заборонено перевозити вантажі, що заважають керуванню, і пасажирів. Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбивальними пристроями.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін дозволив рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів і запровадив обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.