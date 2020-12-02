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Ракурс
Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилося

Правила дорожнього руху оновив Кабмін — що змінилося

2 гру 2020, 17:10
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Правила дорожнього руху оновив Кабінет міністрів України під час засідання 2 грудня. Ухвалені зміни стосуються учасників дорожнього руху, які рухаються на колісних кріслах.

Зокрема, як вказано у додатках до постанови про внесення змін до ПДР-2020, Кабмін доповнив правила новим розділом 4−1, що регулює права та обов’язки осіб на колісних кріслах.

Наприклад, особам на колісних кріслах дозволено рухатися:

  • по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;

  • по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

ПДР 2020

ПДР 2020

Водночас, особи на колісних кріслах по краю проїзної частини дороги (вулиці чи узбіччя) повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій смузі.


Також цим учасникам руху заборонено перевозити вантажі, що заважають керуванню, і пасажирів. Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбивальними пристроями.

Нагадаємо, у листопаді Кабмін дозволив рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів і запровадив обов’язкове використання світлоповертальних елементів для своєчасного виявлення водіями піших учасників дорожнього руху.

Джерело: Ракурс


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