Нардепи зможуть пропускати засідання Верховної Ради. Фото: 24tv.ua

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Пропускати засідання Верховної Ради депутати зможуть із поважних причин.

Законопроект про внесення змін до переліку підстав, з яких народні депутати можуть бути відсутніми на засіданнях Ради та парламентських комітетів, 2 грудня ухвалили у другому читанні. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Зміни передбачають, що пропускати засідання можна, якщо депутат в цей день виконує доручення Верховної Ради, голови парламенту чи комітету, до якого входить. Також поважною причиною вказується тимчасова втрата працездатності та отримання медичних послуг. Крім того, дозволяється пропускати роботу, якщо є документально підтверджені транспортні перешкоди, через які участь у засіданнях депутата неможлива.

Також поважні причини для відсутності на засіданні: відпустка та відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій.

Окрім цього, у разі якщо нардеп пропускає засідання з іншої поважної причини, він повинен завчасно (не пізніше дня проведення засідання) повідомити спікера парламенту, подавши йому заяви разом із копією документа на підтвердження неможливості бути присутнім.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення депутатів виплат за прогули.