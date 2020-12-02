Нардепы смогут пропускать заседания Верховной Рады. Фото: 24tv.ua

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Пропускать заседание Верховной Рады депутаты смогут по уважительным причинам.

Законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях Рады и парламентских комитетов, 2 декабря приняли во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Изменения предусматривают, что пропускать заседание можно, если депутат в этот день выполняет поручение Верховной Рады, председателя парламента или комитета, в который входит. Также уважительной причиной указывается временная потеря трудоспособности и получение медицинских услуг. Кроме того, разрешается пропускать работу, если есть документально подтвержденные транспортных препятствий, из-за которых участие в заседаниях депутата невозможно.

Также уважительные причины для отсутствия на заседании: отпуск и командировки, участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы постоянных делегаций.

Кроме этого, в случае, если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) уведомить спикера парламента, подав ему заявления вместе с копией документа на подтверждение невозможности присутствовать.

Напомним, в октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает лишение депутатов выплат за прогулы.