Справу проти Порошенка щодо контрнаступу на Донбасі розслідуватимуть ще рік, фото — Євросолідарність

https://racurs.ua/ua/n147273-spravu-proty-poroshenka-schodo-kontrnastupu-na-donbasi-rozsliduvatymut-sche-rik.html

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Справу проти Петра Порошенка щодо його наказу про контрнаступ Збройних сил України на Донбасі у 2014 році продовжить розслідувати Держбюро розслідувань.

Печерський районний суд ще на рік продовжив термін досудового розслідування провадження, яке відкрили за заявою нардепа Нестора Шуфрича.

Адвокат п’ятого президента України Ігор Головань розповів 2 грудня, що суд ухвалив таке рішення 26 листопада. Шуфрич вимагає оголосити злочином наказ Порошенка про контрнаступ.

Головань заявив, що «півтора року ДБР нічого не розслідувало, а зараз хоче продовжувати витрачати кошти платників податків».

Адвокат вважає, що кримінальні справи проти опозиції і особисто проти п’ятого президента України Порошенка відкриті в інтересах держави-агресора.

ДБР розслідувало цей юридичний «треш», як казав колишній генеральний прокурор Рябошапка. Звичайно, що нічого вони не розслідували, але хочуть продовжувати витрачати кошти платників податків на цю маячню. І ми розуміємо, що справа не в Шуфричі, а справа в системній роботі проросійських сил, що міцно окопалися в президентському Офісі. Це так звана «юридична команда» Портнова — Татарова, які й координують всі ці десятки кримінальних справ, спрямовані проти опозиції, проти п’ятого президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії, — повідомив адвокат.



Інше провадження зареєстроване Офісом генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури.

Йдеться про конкурсні процедури і контрактну форму працевлаштування керівників театрів, музеїв, філармоній.