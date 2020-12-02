Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 3 грудня буде хмарною і переважною без опадів. Сніг обіцяють лише в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Вночі переважатиме морозна погода — від 1° тепла до 6° морозу. Лише в Одеській області прогнозують 1−3° тепла. Вдень очікується від 0° тепла до 11° з позначкою «+". Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 3 грудня очікується хмарна та прохолодна. Вночі температура повітря очікується 1−3° морозу, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Харкові в середу буде прохолодною та сніжною. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° із позначкою мінус, вдень 0−2° тепла.

Погода Одесі завтра буде відносно теплою. Температура повітря вночі очікується 1−3° тепла, а вдень обіцяють 5−7° вище нуля.

Погода у Львові 3 грудня буде прохолодною, а небо — захмареним. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень 1−3° тепла.

Погодні умови в Карпатах завтра прогнозуються без опадів. Температурні показники наступні — вночі 2−6° тепла, а вдень — 1−8° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 2 грудня повинна була бути морозною та сніжною, а подекуди й дощовою. Очікувалося, що вдень повітря прогріється до 2−7° вище нуля за Цельсієм.