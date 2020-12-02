Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 3 декабря будет облачной и преимущественно без осадков. Снег обещают только в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Ночью будет преобладать морозная погода — от 1° тепла до 6° мороза. В Одесской области прогнозируют 1−3° тепла. Днем ожидается от 0° тепла до 11 градусов с отметкой «+". Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 декабря ожидается облачная и прохладная. Ночью температура воздуха ожидается 1−3° мороза, а днем — 0−2° выше нуля.

Погода в Харькове в среду будет прохладной и снежной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° с отметкой минус, днем 0−2° тепла.

Погода Одессе завтра будет относительно теплой. Температура воздуха ночью ожидается 1−3° тепла, а днем обещают 5−7° выше нуля.

Погода во Львове 3 декабря будет прохладной, а небо — в облаках. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем 1−3° тепла.

Погодные условия в Карпатах завтра прогнозируются без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 2−6° тепла, а днем — 1−8° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 2 декабря должна была быть морозной и снежной, а местами и дождливой. Ожидалось, что днем воздух прогреется до 2−7° выше нуля по Цельсию.