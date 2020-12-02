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Ракурс
Дело против Порошенко по контрнаступления на Донбассе расследовать еще год

Дело против Порошенко по поводу контрнаступления на Донбассе будут расследовать еще год

2 дек 2020, 17:03
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Дело против Петра Порошенко по поводу его приказа о контрнаступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе в 2014 году продолжит расследовать Госбюро расследований.

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования производства, которое открыли по заявлению нардепа Нестора Шуфрича.

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань рассказал 2 декабря, что суд принял такое решение 26 ноября. Шуфрич требует объявить преступлением приказ Порошенко о контрнаступлении.

Головань заявил, что «полтора года ГБР ничего не расследовало, а сейчас хочет продолжать тратить средства налогоплательщиков».

Адвокат считает, что уголовные дела против оппозиции и лично против пятого президента Украины Порошенко открыты в интересах государства-агрессора.


ГБР расследовало этот юридический «трэш», как говорил бывший генеральный прокурор Рябошапка. Конечно, ничего они не расследовали, но хотят продолжать тратить средства налогоплательщиков на этот бред. И мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе пророссийских сил, которые прочно окопались в президентском офисе. Это так называемая «юридическая команда» Портнова — Татарова, которая и координирует все эти десятки уголовных дел, направленные против оппозиции, против пятого президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России, — сообщил адвокат.

Другое производство зарегистрировано Офисом генпрокурора против Порошенко за то, что в 2016 году в законе Украины ввели европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры. Речь идет о конкурсных процедурах и контрактной форме трудоустройства руководителей театров, музеев, филармоний.

Источник: Ракурс


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