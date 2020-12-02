Партию контрабандных бриллиантов обнаружили в «Борисполе». Фото:

https://racurs.ua/n147277-partiu-kontrabandnyh-brilliantov-na-17-mln-grn-obnarujili-v-borispole-foto.html

Ракурс

Партию контрабандных бриллиантов обнаружили в Международном аэропорту «Борисполь».

Две украинки, которые возвращались из одной из стран Ближнего Востока, пытались провести драгоценные камни вне таможенного контроля. В личных вещах женщин правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 гр. Об этом 2 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Драгоценности оценили в почти 17 млн грн. Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, а бриллианты изъяли для экспертизы.

В пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что изобретательные украинки, чтобы скрытно переместить стоящее камни через границу, спрятали их в нижнем белье.

Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины заблокировала вывоз из Украины контрабандой 5,4 кг уникального элитного янтаря-сырца в одной из арабских стран.