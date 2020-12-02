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Ракурс
Партию контрабандных бриллиантов обнаружили в «Борисполе». Фото:

Партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн обнаружили в «Борисполе» (ФОТО)

2 дек 2020, 18:22
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Партию контрабандных бриллиантов обнаружили в Международном аэропорту «Борисполь».

Две украинки, которые возвращались из одной из стран Ближнего Востока, пытались провести драгоценные камни вне таможенного контроля. В личных вещах женщин правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 гр. Об этом 2 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Драгоценности оценили в почти 17 млн грн. Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, а бриллианты изъяли для экспертизы.

В пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что изобретательные украинки, чтобы скрытно переместить стоящее камни через границу, спрятали их в нижнем белье.

Контрабандные бриллианты. Фото: СБУ


Контрабандные бриллианты. Фото: СБУ

Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины заблокировала вывоз из Украины контрабандой 5,4 кг уникального элитного янтаря-сырца в одной из арабских стран.

Источник: Ракурс


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