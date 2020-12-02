Посольство Венгрии отреагировало на скандал с депутатами на Закарпатье. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147278-peli-ne-gimn-vengrii-a-molitvu-posolstvo-prokommentirovalo-incident-na-zakarpate.html

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Скандал с гимном Венгрии в Закарпатской области прокомментировали в венгерском посольстве.

Депутаты Сюртівської сельской объединенной территориальной не пели гимн Венгрии, а «провозглашали венгерскую молитву», слова которой впоследствии стали гимном страны. Об этом 2 декабря сообщило посольство Венгрии в Украине на собственной странице в Facebook.

Дипломаты также убеждают, видео с пением депутатов сделали после того, как новоизбранные депутаты спели гимн Украины. Что касается венгерской «молитвы», то в посольстве заявляют, что она является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам.

Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, проживающими в Украине, — заявляют в посольстве.



При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что не разделяют интерес к этому инциденту.

Напомним, в Сюртівській общине Ужгородского района председатель с депутатами после присяги пели венгерский гимн. Инцидент произошел 21 ноября, в День достоинства и свободы Украины.