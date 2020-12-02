Продажу искусственной курятины первым в мире разрешил Сингапур. Фото: news.ru

https://racurs.ua/n147279-iskusstvennuu-kuryatinu-sertificirovali-kak-edu-v-singapure.html

Ракурс

Искусственно выращенное куриное мясо впервые сертифицировали в мире как продовольственный продукт.

Это мясо было разработано калифорнийским стартапом Eat Just, его создали путем культивирования клеток животных. Сингаруп стал первой страной в мире, которая позволила продавать такой продукт. Вскоре искусственную курятину будут продавать в местных магазинах. Ее будут производить в Сингапуре. Об этом сообщает The Straits Times.

По словам генерального директора Eat Just Джоша Тетрика, искусственную курицу также будут подавать в ресторанах в качестве еды. При этом пока неизвестно, когда этот продукт начнут реализовывать.

Также известно, что искусственная курица будет стоить столько же, как и обычная в ресторанах. При этом Тетрик убеждает, что по мере увеличения производства цены будут падать. Снижение цены может произойти уже в ближайшие годы.

Напомним, на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе стартап Impossible Foods представил Impossible Burger 2.0 — котлету из искусственного мяса. В ее состав входит кокосовое масло, картофельный белок и соевый протеин.