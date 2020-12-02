Тотальное тестирование на коронавирус готовит в Украине Кабмин. Фото: РБК

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Проект тотального тестирования на COVID-19 готовит Кабинет министров Украины.

Его планируют провести в Киеве, областных центрах и крупных городах с населением более 100 тыс. человек. Специалисты работают над соответствующим документом. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью журналу «Корреспондент».

По словам главы правительства, в конце 2020 года власти введут ограничения для бизнеса, хоть это и время традиционного заработка предпринимателей. Сейчас вопрос ограничений обсуждают со всеми заинтересованными сторонами.

Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в Украине представили сверхчувствительный антигенный тест на коронавирус, который разработало предприятие «Диапроф-Мед». Эта система в 75 раз чувствительнее за один из лучших в мире тестов на антиген и минимум в 5−10 раз дешевле.