Экс-нардеп Максим Микитась. Фото: ubr.ua

https://racurs.ua/n147281-mikitas-vozmestil-50-mln-grn-ubytkov-po-delu-nacgvardii-nabu.html

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Максим Микитась, бывший народный депутат и застройщик, добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн.

Деньги касались дела о завладении имуществом Национальной гвардии. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Имя бывшего депутата в сообщении не упоминается, но сказано, что он бенефициар «Укрбуд Девелопмент», что указывает на Микитася. По этому же делу арестовали имущество подозреваемых более чем на 300 млн грн и взыскали залог в 30 млн грн в пользу государства.

В НАБУ напомнили, что бывшему нардепу и бенефициарному владельцу фирмы «Укрбуд Девелопмент», а также еще семерым лицам, вменяется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии нанесен ущерб в размере 81,64 млн грн. Следователи установили, что в 2000-годах Главное управление внутренних войск МВД Украины и застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

Было договорено, что в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева НГУ должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 мест для парковки. Но в 2016—2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Национальная гвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине столицы. Кроме того, стоимость этих квартир оказалась на почти 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, что должна была получить Национальная гвардия на старте договоренностей.

Напомним, правоохранители сообщили, что в деле Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную причастность заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к фальсификации экспертизы.