Дело Микитася — НАБУ расследует причастность заместителя Ермака Татарова к фальсификации экспертизы

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В деле Микитася о завладении имуществом Национальной гвардии Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную причастность заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова к фальсификации экспертизы.

Татаров является фигурантом этого дела, если подтвердится, что он совершал противозаконные действия, ему будет объявлено о подозрении, — цитирует «Суспільне» своего собеседника в правоохранительных органах.

Высший антикоррупционный суд 2 декабря опроверг сообщение журналиста Юрия Бутусова о том, что судья ВАКС якобы заблокировал постановление об аресте Татарова.

В то же время Антикоррупционный суд арестовал заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса. Его подозревают в причастности к незаконному завладению имуществом Нацгвардии.

НАБУ и САП подозревают Дубоноса в получении взятки от экс-нардепа Максима Микитася. Суд определил сотруднику МВД альтернативу в виде залога в размере 1,05 млн грн.

По словам прокурора САП, при осмотре мобильного телефона Микитася и файлов на нем было найдено переписку между Микитасем, Татаровым, заместителем генерального директора компании «Укрбуд Девелопмент» Сергеем Якусевичем, экс-директором департамента продаж ДСК «Укрбуд» Оксаной Голобородько и бывшим заместителем президента строительной корпорации «Укрбуд» Вячеславом Мармишем.

В одной из таких переписок Голобородько посылала Якусевичу скриншот экрана телефона, на котором было сообщение от Олега Татарова со сканкопией паспорта Дубоноса, на которого необходимо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой. Указанная недвижимость и стала неправомерной выгодой от Микитася. За это паркоместо Дубонос якобы подделал экспертизу по делу об организации завладения Микитасем более 81,5 млн грн Нацгвардии — занизил стоимость жилого комплекса на Печерске с 81 млн грн до 7 млн ​​грн.

Адвокат Дубоноса утверждает, что в местах, где якобы происходит разговор с Татаровим, на самом деле переписка с Мармишем.

Отдельно выяснилось, что Микитась подтвердил передачу неправомерной выгоды Дубоносу. В частности, в суде исследовали протокол допроса экс-нардепа в качестве подозреваемого, в котором он утверждал следующее: «По сути объявленного мне подозрения сообщаю, что изложенные обстоятельства соответствуют действительности и мной полностью подтверждаются».