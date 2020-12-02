20 млрд грн есть у Госказначейства — Шмыгаль обещает не задерживать пенсии и зарплаты

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Пенсии и заработные платы обещает вовремя выплачивать глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Об этом премьер заявил на заседании правительства в среду, 2 декабря.

В ноябре госбюджет выполнен фактически на 110%. При этом на едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря находится фактически 20 млрд грн. Подчеркиваю, что все выплаты для людей будут и впредь осуществляться вовремя и в полном объеме, — отметил премьер.

Он напомнил, что в 2018 году на счету Госказначейства было только 17,2 млрд грн.

Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне. Эта работа уже активно ведется и ее результатом стал тот факт, что госбюджет за январь-ноябрь выполнен на 100%, — добавил Шмыгаль.



Напомним, 24 ноября сообщалось, что Госказначейство остановило финансирование всех государственных расходов, кроме защищенных (зарплат бюджетников, пенсий, соцвыплат, погашение долгов и т. д.). Последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов Госказначейство обслуживало 20 ноября.

Ранее мы писали, что глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко убеждал, что «не сидит в розовых очках и не вешает лапшу» о проблемах в госбюджете. Он заявил, что признает наличие задержек и сложностей. По его мнению, «просто так сложилось», что в конце года возник дефицит бюджета.