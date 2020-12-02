Держказначейство має 20 млрд грн — Шмигаль обіцяє вчасно виплачувати пенсії і зарплати

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Пенсії та заробітні плати обіцяє вчасно виплачувати глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Про це прем'єр заявив під час засідання уряду у середу, 2 грудня.

У листопаді виконання держбюджету склало фактично 110%. При цьому на єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня знаходиться фактично 20 млрд грн. Наголошую, усі виплати для людей будуть і надалі здійснюватися вчасно та в повному обсязі, — зазначив прем'єр.

Він нагадав, що у 2018 році на рахунку Держказначейства було лише 17,2 млрд грн.

Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці. Ця робота вже активно ведеться і її результатом став той факт, що держбюджет за січень-листопад виконано на 100%, — додав Шмигаль.



Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що Держказначейство зупинило фінансування всіх державних видатків, крім захищених (зарплат бюджетників, пенсій, соцвиплат, погашення боргів тощо). Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення незахищених видатків Держказначейство обслуговувало 20 листопада.

Раніше ми писали, що очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко переконував, що «не сидить в рожевих окулярах і не вішає локшину» щодо проблем у держбюджеті. Він заявив, що визнає наявність затримок і складнощів. На його думку, «просто так склалося», що виник дефіцит бюджету на кінець року.