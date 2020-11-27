Чи припинило Держказначейство фінансувати деякі видатки, розповів Мінфін

https://racurs.ua/ua/n147054-chy-prypynylo-derjkaznacheystvo-finansuvaty-deyaki-vydatky-rozpoviv-minfin.html

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Чи припинило Держказначейство фінансування деяких видатків і програм через нестачу коштів у державному бюджеті на 2020 рік, розповів очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко.

Щодо фінансування дефіциту, то сьогодні ми справляємося з цією ситуацією власними силами і ресурсом. Ніколи за останні 12 місяців не виникало питання, яким чином Мінфін закриває нестачу ліквідності по дефіциту коштів, — зазначив Марченко в інтерв’ю ВВС News Україна.

Він наголосив, що станом на 27 листопада йдеться лише про «незначні затримки на незначні суми». Очільник профільного відомства переконує, що про жодну діру у десятки мільярдів гривень, про що пишуть ЗМІ, не йдеться.

Є окремі затримки, але вони також вирішуються. І в нас є розуміння того, яким чином ми формуватимемо ліквідність для проведення видатків у грудні, — заявив міністр.

Він також спростовує інформацію про те, що Держказначейство припинило фінансування деяких видатків і програм.

Не припинило. Просто по деяких видатках, можливо, є затримка. Але є питання, наскільки критичною є ця затримка і по яких видатках вона сталася… Є затримки, складності. Є щоденні наради в нас із Держказначейством, прем'єр-міністр особисто їх проводить… Ситуація непроста, абсолютно непроста… Так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Йдеться про понад 3 млрд дол… Тому ми виходимо з цієї ситуації, як можемо, — резюмував Марченко.

Раніше ми писали, що глава Мінфіну переконував, що «не сидить в рожевих окулярах і не вішає локшину» щодо проблем у держбюджеті. Він казав, що визнає наявність затримок і складнощів. На його думку, «просто так склалося», що виник дефіцит бюджету на кінець року.