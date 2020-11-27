Остановило ли Госказначейство финансирование части расходов, рассказал Минфин

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Остановило ли Госказначейство финансирование части расходов и программ из-за нехватки средств в государственном бюджете на 2020 год, рассказал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

По финансированию дефицита, то сегодня мы справляемся с этой ситуацией собственными силами и ресурсами. Никогда за последние 12 месяцев не возникал вопрос, каким образом Минфин закрывает недостаток ликвидности с дефицитом средств, — отметил Марченко в интервью ВВС News Украина.

Он отметил, что по состоянию на 27 ноября речь идет лишь о «незначительных задержках на незначительные суммы». Глава профильного ведомства утверждает, что ни о какой дыре в десятки миллиардов гривен речь не идет.

Есть отдельные задержки, но они также решаются. И у нас есть понимание того, каким образом мы будем формировать ликвидность для проведения расходов в декабре, — заявил министр.

Он также опроверг информацию о том, что Госказначейство прекратило финансирование некоторых расходов и программ.

Не прекратили. Просто по некоторым расходам, возможно, есть задержка. Но вопрос, насколько критической является эта задержка и по каким расходам она произошла… Есть задержки, сложности. Есть ежедневные совещания у нас с Госказначейством, премьер-министр лично их проводит… Ситуация непростая, абсолютно непростая… Так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь идет о свыше 3 млрд долл… Поэтому мы выходим из этой ситуации, как можем, — резюмировал Марченко.

Ранее глава Минфина убеждал, что «не сидит в розовых очках и не вешает лапшу» о проблемах в госбюджете. Он говорил, что признает наличие задержек и сложностей. По его мнению, «просто так сложилось», что возник дефицит бюджета на конец года.