Еллен Пейдж, фото: Rozetked

https://racurs.ua/ua/n147266-zirka-djuno-ellen-peydj-ogolosyla-sebe-transgenderom-na-im-ya-eliot-detali.html

Ракурс

Еллен Пейдж, 33-річна канадська акторка, відома передусім за головною роллю у фільмі «Джуна», за яку її номінували на «Оскар» та «Золотий глобус», оголосила себе трансгендерним чоловіком.

Тепер колишню Еллен Пейдж звати Елліот Пейдж. Про це повідомляє видання Spletnik.

Привіт, друзі, я хочу поділитися з вами тим, що я трансгендерна людина. Займенники, які тепер мене стосуються — це він/вони, і мене звуть Елліот, — йдеться в повідомленні, опублікованому у Твіттері Пейджа.

Також актор вже замінив свої імена з Еллен на Елліот у соцмережах.

Пейдж грає роль жінки із суперсилою Вані Харгрівз в популярному серіалі «Академія Амбрелла». Вже відомо, що стать цього персонажа у третьому сезоні серіалу, який має розпочатися у 2021 році, залишиться незмінною, проте в титрах ім’я актора буде змінене з Еллен на Елліот.

У 2014 році Пейдж заявила про свою гомосексуальність, а в 2018 році одружилася зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер.

Нагадаємо, нещодавно вперше одружився відомий американський актор Метью Перрі, котрий зіграв Чендлера популярному серіалі 90-х «Друзі».