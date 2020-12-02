Эллен Пейдж, фото: Rozetked

https://racurs.ua/n147266-zvezda-djuno-ellen-peydj-obyavila-sebya-transgenderom-po-imeni-eliot-detali.html

Ракурс

Эллен Пейдж, 33-летняя канадская актриса, известная прежде всего по главной роли в фильме «Джуна», за которую ее номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус», объявила себя трансгендерным мужчиной.

Теперь бывшую Эллен Пейдж зовут Эллиот Пейдж. Об этом сообщает издание Spletnik.

Привет, друзья, я хочу поделиться с вами тем, что я трансгендерный человек. Местоимения, которые теперь ко мне относятся, — это он/они, и меня зовут Эллиот, — говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере Пейджа.

Также актер уже заменил свои имена с Эллен на Эллиот в соцсетях.

Пейдж играет роль женщины с суперсилой Вани Харгривз в популярном сериале «Академия Амбрелла». Уже известно, что пол этого персонажа в третьем сезоне сериала, который должен начаться в 2021 году, останется неизменным, однако в титрах имя актера будет изменено с Эллен на Эллиот.

В 2014 году Пейдж заявила о своей гомосексуальности, а в 2018 году поженилась со своей партнершей, танцовщицей Эммой Портнер.

Напомним, недавно впервые женился известный американский актер Мэтью Перри, который сыграл Чендлера популярном сериале 90-х «Друзья».