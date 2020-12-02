Мінімальна зарплата зросте, але не так як планувалося — Шмигаль про держбюджет-2021

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Мінімальна зарплата у 2021 році зростатиме поетапно, однак не так, як Міністерство фінансів України планувало спочатку.

Про це 2 грудня під час засідання уряду розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Мінімальна заробітна плата, як і обіцяли, зросте до 6 тис. грн вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року, — анонсував глава Кабміну.

У погодинному розмірі це становитиме: з 1 січня — 36,11 грн, з 1 грудня — 39,12 грн.

Раніше влада планувала підвищити з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату до 6 тис. грн, а з 1 липня — до 6,5 тис. грн. Таке підвищення обійшлося б держбюджету у понад 41 млрд грн. Однак восени Кабмін скоригував ці плани.

Нагадаємо, уряд минулого тижня передав Верховній Раді на розгляд у другому читанні проект держбюджету-2021, який передбачає зростання пенсій для всіх пенсіонерів. Також зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету уряд обіцяє компенсувати завдяки зростанню власних доходів ПФУ.