Минимальная зарплата вырастет, но не так как планировалось — Шмыгаль о госбюджете-2021

https://racurs.ua/n147265-minimalnaya-zarplata-vyrastet-no-ne-tak-kak-planirovalos-shmygal-o-gosbudjete-2021.html

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Минимальная зарплата в 2021 году будет расти поэтапно, однако не так, как Министерство финансов Украины планировало изначально.

Об этом 2 декабря в ходе заседания правительства рассказал премьер Денис Шмыгаль.

Минимальная заработная плата, как и обещали, вырастет до 6 тыс. грн уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн будет перенесено на 1 декабря следующего года, — анонсировал глава Кабмина.

В почасовом размере это составит: с 1 января — 36,11 грн, с 1 декабря — 39,12 грн.

Ранее власти планировали повысить с 1 января 2021 года минималку до 6 тыс. грн, а с 1 июля — до 6,5 тыс. грн. Такое повышение обошлось бы госбюджету более чем в 41 млрд грн. Однако осенью Кабмин скорректировал эти планы.

Напомним, правительство на прошлой неделе передало в Верховную Раду на рассмотрение во втором чтении проект госбюджета-2021, который предусматривает рост пенсий для всех пенсионеров. Также уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета правительство обещает компенсировать за счет роста собственных доходов ПФУ.