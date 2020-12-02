Справа Микитася — НАБУ розслідує причетність заступника Єрмака Татарова до фальсифікації експертизи

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У справі Микитася про заволодіння майном Національної гвардії Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує можливу причетність заступника керівника Офісу президента Олега Татарова до фальсифікації експертизи.

Татаров є фігурантом цієї справи, якщо підтвердиться, що він вчиняв протизаконні дії, йому буде оголошено про підозру, — цитує «Суспільне» свого співрозмовника у правоохоронних органах.

Вищий антикорупційний суд 2 грудня спростував повідомлення журналіста Юрія Бутусова про те, що суддя ВАКС нібито заблокував постанову про арешт Татарова.

Водночас Антикорупційний суд арештував заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса. Його підозрюють у причетності до незаконного заволодіння майном Нацгвардії.

НАБУ і САП підозрюють Дубоноса в одержанні хабара від екс-нардепа Максима Микитася. Суд визначив співробітнику МВС альтернативу у вигляді застави розміром 1,05 млн грн.

За словами прокурора САП, під час огляду мобільного телефона Микитася та файлів на ньому було знайдено листування між Микитасем, Татаровим, заступником генерального директора компанії «Укрбуд Девелопмент» Сергієм Якусевичем, екс-директором департаменту продажів ДБК «Укрбуд» Оксаною Голобородько та колишнім заступником президента будівельної корпорації «Укрбуд» В’ячеславом Мармишем.

В одному із таких листувань Голобородько надсилала Якусевичу скріншот екрану свого телефону, на якому було повідомлення від Олега Татарова зі сканкопією паспорту Дубоноса, на якого необхідно було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою. Вказана нерухомість і стала неправомірною вигодою від Микитася. За це паркомісце Дубонос нібито підробив експертизу у справі про організацію Микитасем заволодіння понад 81,5 млн грн Нацгвардії — занизив вартість житлового комплексу на Печерську з 81 млн грн до 7 млн грн.

Адвокат Дубоноса стверджує, що у місцях, де нібито відбувається розмова із Татаровим, насправді листування з Мармишем.

Окремо з’ясувалося, що Микитась підтвердив передачу неправомірної вигоди Дубоносу. Зокрема, в суді дослідили протокол допиту екс-нардепа як підозрюваного, в якому він стверджував наступне: «По суті оголошеної мені підозри повідомляю, що викладені обставини відповідають дійсності та мною повністю підтверджуються».