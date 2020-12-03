Заступник голови Офісу президента Татаров курував дисертацію експерта-хабарника у справі Микитася

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Олег Татаров, заступник очільника Офісу президента України, був науковим керівником Костянтина Дубоноса — експерта, якого підозрюють в корупційному фальшуванні експертизи для забудовника Максима Микитася.

НАБУ вважає Татарова посередником у дачі хабара екс-нардепом Микитасем Дубоносу.

«Бігус.Інфо» повідомляє, що на сайті Національної академії внутрішніх справ знайшли дані про те, що Дубонос у 2019 році працював над кандидатською дисертацією на тему «Використання баз біометричних даних підрозділів Експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних правопорушень».

Науковим керівником-консультантом експерта був Татаров О.Ю. Це прізвище та ініціали збігаються із заступником голови ОП Татаровим Олегом Юрійовичем, який тоді був професором Національної академії внутрішніх справ.

Заступник директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Дубонос є підозрюваним у справі Микитася. НАБУ стверджує, що експерт отримав від Микитася хабар у виді паркомісця за підробку на його користь експертизи в кримінальному провадженні.

Дубоносу обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Крім того, НАБУ оприлюднило листування, яке підтверджує факт організації хабара. ЗМІ повідомляють, що посередником в домовленостях був саме Татаров, у той час юрист компанії Микитася «Укрбуд».

В НАБУ вважають, що генпрокурор Ірина Венедіктова перешкодила затриманню Татарова, оскільки раптово змінила прокурорів САП, які вели справу.

Татарова Зеленський призначив в Офіс президента у серпні. За президента Віктора Януковича він працював в Головному слідчому управлінні МВС і під час Революції гідності був одним з «рупорів» силового блоку і виправдовував дії тодішньої влади і силовиків.

Справа Микитася пов’язана із квартирним скандалом з Нацгвардією. «Укрбуд» отримав ділянку на Печерську в обмін на квартири для військових, але тодішній керівник НГУ Юрій Аллеров погодився прийняти житло на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула 81 млн грн.

Микитась добровільно відшкодував до держбюджету 50 млн грн. Він підписав угоду зі слідством і почав давати покази проти всіх фігурантів справи. Сьогодні стало відомо, що ВАКС змінив Микитасю запобіжний захід. Із СІЗО він перейшов на цілодобовий домашній арешт.