Заместитель председателя Офиса президента Татаров курировал диссертацию эксперта-взяточника по делу Микитася

https://racurs.ua/n147312-zamestitel-predsedatelya-ofisa-prezidenta-tatarov-kuriroval-dissertaciu-eksperta-vzyatochnika.html

Ракурс

Олег Татаров, заместитель главы Офиса президента Украины, был научным руководителем Константина Дубоноса — эксперта, подозреваемого в коррупционной фальсификации экспертизы для застройщика Максима Микитася.

НАБУ считает Татарова посредником в даче взятки экс-нардепом Микитася Дубоносу.

«Бигус.Инфо» сообщает, что на сайте Национальной академии внутренних дел нашли данные о том, что Дубонос в 2019 году работал над кандидатской диссертацией на тему «Использование баз биометрических данных подразделений Экспертной службы МВД Украины при расследовании уголовных правонарушений».

Научным руководителем-консультантом эксперта был Татаров О.Ю. Эти фамилия и инициалы совпадают с данными заместителя председателя ОП Татарова Олега Юрьевича, который тогда был профессором Национальной академии внутренних дел.

Заместитель директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Дубонос является подозреваемым по делу Микитася. НАБУ утверждает, что эксперт получил от Микитася взятку в виде паркоместа за подделку в его пользу экспертизы в уголовном производстве.

Дубоносу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, НАБУ обнародовало переписку, подтверждающую факт организации взятки. СМИ сообщают, что посредником в договоренностях был именно Татаров, в то время юрист компании Микитася «Укрбуд».

В НАБУ считают, что генпрокурор Ирина Венедиктова помешала задержанию Татарова, поскольку внезапно сменила прокуроров САП, которые вели дело.

Татарова Зеленский назначил Офис президента в августе. При президенте Викторе Януковиче он работал в Главном следственном управлении МВД и во время Революции достоинства был одним из «рупоров» силового блока, оправдывая действия тогдашней власти и силовиков.

Дело Микитася связано с квартирным скандалом с Нацгвардией. «Укрбуд» получил участок на Печерске в обмен на квартиры для военных, но тогдашний руководитель НГУ Юрий Аллеров согласился принять жилье на окраине Киева. Разница в стоимости достигла 81 млн грн.

Микитась добровольно возместил в госбюджет 50 млн грн. Он подписал соглашение со следствием и начал давать показания против всех фигурантов дела. Сегодня стало известно, что ВАКС изменил Микитасю меру пресечения. Из СИЗО он перешел на круглосуточный домашний арест.