Нардепы определились с компромиссным вариантом наказания за ложь в декларациях, фото — Суспільне

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Конституционный кризис, вызванный отменой наказания за ложь в декларации, близок к разрешению.

Парламентский комитет по правоохранительной деятельности будет предлагать принять нардепам законопроект о восстановлении уголовной ответственности на основе законопроектов президента и рабочей группы нардепов.

Члены комитета 16 голосами 3 декабря поддержали уголовную ответственность в виде ограничения свободы за недостоверное декларирование.

Новый документ станет симбиозом законопроекта № 4434 президента Владимира Зеленского и законопроекта № 4441, который подал нардеп Денис Монастырский и другие нардепы.

Остановились на том варианте, который не нравится всем, но, возможно, является компромиссным для зала. Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений от четырех тысяч прожиточных минимумов наказывается штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов, или общественными работами, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, — процитировал Монастырский новый законопроект.

Члены комитета приняли решение поддержать новую редакцию, зарегистрировали ее и будут рекомендовать Раде включить в повестку дня уже 4 декабря. Закон намерены поддержать за основу и в целом.

Монастырский сообщил, что в ближайшее время соответствующий законопроект откроют для подписания.

Нардеп «слуга» Евгения Кравчук рассказала, что в пятницу, 4 декабря, Рада может продлить заседание для рассмотрения именно этого законопроекта.

Сразу после часа вопросов к правительству могут рассмотреть три законопроекта президента, касающихся компенсаторных механизмов во время карантина, а также вопрос недостоверного декларирования.

Напомним, что 3 декабря руководство парламента и лидеры депутатских фракций встречались в здании Рады с послами G7 по поводу е-деклараций.