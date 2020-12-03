Избавиться от кошмаров ветеранам с ПТРС помогут «умные» часы

«Умные» часы помогут справиться с кошмарами, фото: 마음 산책

https://racurs.ua/n147310-izbavitsya-ot-koshmarov-veteranam-s-ptrs-pomogut-umnye-chasy.html

Ракурс

Посттравматический стрессовый синдром (ПТРС) является частым спутником ветеранов боевых действий. Он, в частности, может приводить к периодическим тяжелым ночным кошмарам, которых самостоятельно избежать не удается.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило устройство NightWare, призванное лечить пациентов с этим расстройством, сообщает Wired.

Устройство будет отпускаться только по рецептам.

Эта технология была разработана Тайлером Склюзачеком из колледжа Макалестер (штат Миннесота), сыном ветерана Ирака, который после возвращения с войны страдал от ночных кошмаров.

Изобретение представляет собой «умные» часы для отслеживания и срыва кошмаров. На его создание Склюзачека вдохновили собаки-терапевты, которые следят за состоянием своих подопечных с ПТРС и начинают их толкать или вылизывать, когда те начинают метаться или стонать во сне, нарушая таким образом кошмары и позволяя им спать спокойнее.

Изобретение Склюзачека измеряет частоту сердцебиения и движения тела во время сна. Когда эти показатели увеличиваются, что сигнализирует о начале кошмара, устройство посылает вибрации на запястье владельца.

NightWare посылает вибрацию циклами по 10 секунд, увеличивая интенсивность, чтобы вывести из кошмара, но не разбудить пользователя, пока показатели не восстановятся до нормального уровня.

Отмечается, что отец Склюзачека, начав использовать это изобретение, почти избавился от кошмаров и спустя некоторое время уже не нуждался в помощи в этом вопросе.

В заявке о регистрации изобретения были предоставлены данные по испытанию устройства на 70 ветеранах. Исследование показало, это устройство эффективнее, чем празозин, препарат от гипертонии, который часто используется для лечения частых и тяжелых кошмаров.

Впрочем, исследователи предупреждают, что этот гаджет не может полностью заменить терапию и лекарственные препараты.