Позбутися кошмарів ветеранам з ПТРС допоможе «розумний» годинник

«Розумний» годинник допоможе впоратися з кошмарами, фото: 마음산책

https://racurs.ua/ua/n147310-pozbutysya-koshmariv-veteranam-z-ptrs-dopomoje-rozumnyy-godynnyk.html

Ракурс

Посттравматичний стресовий синдром (ПТРС) є частим супутником ветеранів бойових дій. Він зокрема, може призводити до періодичних тяжких нічних кошмарів, яких самотужки уникнути не вдається.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США затвердило пристрій NightWare, покликаний лікувати пацієнтів з цим розладом, повідомляє Wired.

Пристрій відпускатиметься лише за рецептами.

Ця технологія була розроблена Тайлером Склюзачеком з коледжу Макалестер (штат Міннесота), сином ветерана Іраку, котрий після повернення з війни страждав від нічних кошмарів.

Винахід являє собою «розумний» годинник для відстеження та зриву кошмарів. На його створення Склюзачека надихнули собаки-терапевти, котрі слідкують за станом своїх підопічних з ПТРС і починають їх штовхати чи вилизувати, коли ті починають кидатися чи стогнати уві сні, порушуючи в такий спосіб кошмари і дозволяючи їм спати спокійніше.

Винахід Склюзачека вимірює частоту серцебиття та рухи тіла під час сну. Коли ці показники збільшуються, що сигналізує про початок кошмару, пристрій посилає вібрації на зап’ястя власника.

NightWare посилає вібрацію циклами по 10 секунд, збільшуючи інтенсивність, щоб вивести з кошмару, але не розбудити користувача, поки показники не відновляться до нормального рівня.

Зазначається, що батько Склюзачека, почавши використовувати цей винахід, майже позбувся кошмарів і через деякий час вже не потребував допомоги в цьому питанні.

У заявці щодо реєстрації винаходу були подані дані щодо випробування пристрою на 70 ветеранах. Дослідження показало, цей пристрій ефективніший, ніж празозин, препарат від гіпертонії, який часто використовується для лікування частих і тяжких кошмарів.

Втім, дослідники попереджають, що цей гаджет не може повністю замінити терапію та лікарські препарати.