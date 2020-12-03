Голі груди розглядав у смартфоні «слуга» Петруняк на засіданні Ради, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n147309-goli-grudy-rozglyadav-u-smartfoni-sluga-petrunyak-na-zasidanni-rady-foto.html

Ракурс

Курйоз у Верховній Раді стався із нардепом «Слуги народу» Євгеном Петруняком. Під час засідання парламенту його сфотографували в той момент, коли він розглядав фото голих жіночих грудей у своєму смартфоні.

У Раді саме обговорювали закон про правила відбування адміністративного арешту і нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Григорій Мамка коментував свою поправку. Його показували під час трансляції й у кадр потрапив Петруняк. Він дивився у телефон, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.

Колеги Петруняка зі «Слуги народу» в чаті фракції пожартували з цього інциденту, вказавши, що главу податкового і фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева «збуджує тільки фіскалізація».

Згодом фотокореспондент «Букв» помітив, що Петруняк почав шукати новини про себе в інтернеті.

Нагадаємо, це не вперше нардепів фотографують у сесійній залі за переглядом непристойностей. У жовтні минулого року помітили листування очільника профільного комітету «слуги» Богдана Яременка з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей.

Яременко відповів, що публікація його листування, яке він проводив на засіданні парламенту, є кримінальним злочином, а тому журналістам загрожує від 3 до 7 років в’язниці.