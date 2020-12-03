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Голую женскую грудь рассматривал в смартфоне «слуга» Петруняк на заседании Рады, скриншот видео
Голую женскую грудь рассматривал в смартфоне «слуга» Петруняк на заседании Рады (ФОТО)https://racurs.ua/n147309-goluu-jenskuu-grud-rassmatrival-v-smartfone-sluga-petrunyak-na-zasedanii-rady-foto.htmlРакурс
Курьез в Верховной Раде произошел с нардепом «Слуги народа» Евгением Петруняком. Во время заседания парламента его сфотографировали в тот момент, когда он рассматривал голую женскую грудь на фото в своем смартфоне.
В Раде как раз обсуждали закон о правилах отбывания административного ареста и нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Григорий Мамка комментировал свою поправку. Его показывали во время трансляции и в кадр попал Петруняк. Он смотрел в телефон, на экране которого был снимок обнаженной груди женщины.
Коллеги Петруняка со «Слуги народа» в чате фракции пошутили по поводу этого инцидента, указав, что главу налогового и финансового комитета парламента Даниила Гетманцева «возбуждает только фискализация».
Впоследствии фотокорреспондент «Букв» заметил, что Петруняк начал искать новости о себе в интернете.
Напомним, это не первый случай, когда нардепов фотографируют в сессионном зале в пикантной ситуации. В октябре прошлого года заметили переписку главы профильного комитета «слуги» Богдана Яременко с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч.
Яременко ответил, что публикация его переписки, которую он проводил на заседании парламента, является уголовным преступлением, а потому журналистам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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