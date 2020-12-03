Голую женскую грудь рассматривал в смартфоне «слуга» Петруняк на заседании Рады, скриншот видео

https://racurs.ua/n147309-goluu-jenskuu-grud-rassmatrival-v-smartfone-sluga-petrunyak-na-zasedanii-rady-foto.html

Ракурс

Курьез в Верховной Раде произошел с нардепом «Слуги народа» Евгением Петруняком. Во время заседания парламента его сфотографировали в тот момент, когда он рассматривал голую женскую грудь на фото в своем смартфоне.

В Раде как раз обсуждали закон о правилах отбывания административного ареста и нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Григорий Мамка комментировал свою поправку. Его показывали во время трансляции и в кадр попал Петруняк. Он смотрел в телефон, на экране которого был снимок обнаженной груди женщины.

Коллеги Петруняка со «Слуги народа» в чате фракции пошутили по поводу этого инцидента, указав, что главу налогового и финансового комитета парламента Даниила Гетманцева «возбуждает только фискализация».

Впоследствии фотокорреспондент «Букв» заметил, что Петруняк начал искать новости о себе в интернете.

Напомним, это не первый случай, когда нардепов фотографируют в сессионном зале в пикантной ситуации. В октябре прошлого года заметили переписку главы профильного комитета «слуги» Богдана Яременко с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч.

Яременко ответил, что публикация его переписки, которую он проводил на заседании парламента, является уголовным преступлением, а потому журналистам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.