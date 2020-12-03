В «Укроборонпроме» проводят обыски, фото: «5 канал»

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В «Укроборонпром» с обысками пришли сотрудники СБУ.

Также обыски проводятся в помещениях компании «Укрспецэкспорт», которая входит в состав этого госконцерна. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Эти обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского райсуда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Отмечается, что оба учреждения работают в штатном режиме.

Народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сегодня, 3 декабря, сообщил, что СБУ по его обращению возбудило уголовное дело по закупке Украиной списанных 152-мм самоходных орудий-гаубиц «ДАНА».

Соответствующий договор был заключен с чешской компанией Excalibur Army.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 декабря, назначил нового руководителя «Укроборонпрома».