«Укроборонпром» заявил об обысках — деталиhttps://racurs.ua/n147308-ukroboronprom-zayavil-ob-obyskah-detali.htmlРакурс
В «Укроборонпром» с обысками пришли сотрудники СБУ.
Также обыски проводятся в помещениях компании «Укрспецэкспорт», которая входит в состав этого госконцерна. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Эти обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского райсуда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
Отмечается, что оба учреждения работают в штатном режиме.
Народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сегодня, 3 декабря, сообщил, что СБУ по его обращению возбудило уголовное дело по закупке Украиной списанных 152-мм самоходных орудий-гаубиц «ДАНА».
Соответствующий договор был заключен с чешской компанией Excalibur Army.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 декабря, назначил нового руководителя «Укроборонпрома».