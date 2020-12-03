«Укроборонпром» получил нового гендиректора — Зеленский подписал указ

https://racurs.ua/n147288-ukroboronprom-poluchil-novogo-gendirektora-zelenskiy-podpisal-ukaz.html

Ракурс

«Укроборонпром» получил нового гендиректора — президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна.

Соответствующий указ № 532 / 2020 в четверг появился на сайте главы государства.

В 2014—2016 годах Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 года он возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на Банковой планируют провести ротацию председателей ОГА. СМИ писали, что кандидатуру Гусева у Зеленского рассматривали на пост руководителя «Укроборонпрома».

В то же время летом на Херсонщине, которую тогда возглавлял Гусев, во время визита Зеленского случился казус — ряд местных журналистов и СМИ, которым не сообщили о приезде президента, бойкотировали мероприятие. В тот день вместо новостей на своих сайтах они публиковали пустые страницы. Бойкот стал следствием того, что Херсонская облгосадминистрация не провела аккредитацию всех журналистов, а пригласила под список лишь «лояльные СМИ».