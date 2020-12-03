“Укроборонпром” отримав нового гендиректора — Зеленський підписав указ

https://racurs.ua/ua/n147288-ukroboronprom-otrymav-novogo-gendyrektora-zelenskyy-pidpysav-ukaz.html

Ракурс

«Укроборонпром» отримав нового гендиректора — президент України Володимир Зеленський 3 грудня призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну.

Відповідний указ № 532/2020 у четвер з’явився на сайті глави держави.

У 2014−2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Банковій планують провести ротацію серед голів ОДА. ЗМІ писали, що кандидатуру Гусєва у Зеленського розглядали на пост керівника «Укроборонпрому».

Водночас влітку на Херсонщині, яку тоді очолював Гусєв, під час візиту Зеленського трапився казус — низка місцевих журналістів та ЗМІ, яким не повідомили про приїзд президента, бойкотували захід. Того дня замість новин на своїх сайтах вони публікували порожні сторінки. Бойкот став наслідком того, що Херсонська облдержадміністрація не провела акредитації усіх журналістів, а запросила під список лише «лояльні ЗМІ».